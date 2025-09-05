Врачу заплатили 1,5 млн тенге за лечение в Астане, которое было бесплатным
Заведующего терапевтическим отделением осудили за мошенничество на 1,5 млн тенге - пациенту предложили заплатить за бесплатное лечение, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (п.3 ч.2 ст.190 УК РК), рассмотрел Атбасарский районный суд.
Подсудимый работал в многопрофильной межрайонной больнице, где исполнял обязанности заведующего терапевтическим отделением.
В июле 2025 года он, находясь на рабочем месте, принял пациента, поступившего с диагнозами "сахарный диабет" и "острый коронарный синдром сердца". Врач квалифицировал состояние здоровья пациента как тяжелое.
В суде выяснилось, что он достоверно знал, что в случае направления пациента в городскую больницу №2 в Астане больному будет оказана медицинская помощь бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи.
"Действуя умышленно, из корыстных побуждений, врач задался прямым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств от сопровождающей пациента с целью личного обогащения. Реализуя свой преступный умысел, подсудимый предложил женщине "платное" лечение пациента у врача-кардиохирурга за 1,5 млн тенге в городской больнице №2 в Астане", - установил суд.
При этом реальной договоренности с врачом-кардиохирургом у завотделением не было.
В тот же день женщина, не догадываясь о корыстном умысле подсудимого относительно условий оказания медицинской помощи, согласилась на предложение и перевела на банковский счет, указанный подсудимым, 500 тыс. тенге через банковское приложение. На следующий день она перечислила оставшуюся сумму - 1 млн тенге на тот же счет.
В результате преступных действий был причинен материальный ущерб на общую сумму 1,5 млн тенге.
Вина медика подтверждалась его собственными признательными показаниями, показаниями потерпевшей, врача-кардиолога, заключением экспертиз, вещественными доказательствами изъятыми мобильными телефонами.
Суд учел чистосердечное раскаяние как смягчающее вину обстоятельство. Отягчающих вину обстоятельств установлено не было.
Приговором суда врачу назначили 2 года ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в Мангистауской области близкие заболевшего казахстанца обвинили хирурга, что после операции мужчина находится в тяжелом состоянии. По словам родных, врач проводил операцию на сердце, но задел легкие и печень. В управлении здравоохранения региона сообщили, что по данному факту проводится расследование. Возбуждено уголовное дело.
А в Павлодаре вынесли приговор хирургу по делу о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей во время проведения обрезания у ребенка. Врач по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью мальчика. Его приговорили к ограничению свободы.
