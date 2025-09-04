Жители Алматы хотели обогатиться на продаже смартфонов, но остались без квартир и 700 млн тенге
Десятки жителей Алматы обратились в полицию, так как потеряли около 700 млн тенге, а также остались без квартир, сообщает телеканал "Астана". Ранее они вложились в бизнес по продаже телефонов.
По информации телеканала, десятки алматинцев остались без квартир, набрали кредиты и оказались в долгах. Как рассказали пострадавшие, год назад их друзья агитировали вложиться якобы в очень прибыльные инвестиции по перепродаже смартфонов и обещали доход в 30% каждые полтора - два месяца.
Пострадавшие поверили, так как им показывали примеры быстрого обогащения, но позже начались проблемы.
"8-9 месяцев назад он начал нам говорить, что выплат нет, надо подождать. Потом начал нам показывать скрины о том, что деньги находятся в банке. Сейчас мы потеряли 2 квартиры, которые вложили в ипотеку, но из-за того, что мы не можем оплачивать, соответственно мы их потеряли", - рассказала потерпевшая Асель Абдуалиева.
Выплаты вкладчикам прекратились с ноября прошлого года. Как рассказывают пострадавшие, уже летом этого года вскрылась жестокая правда: никаких перепродаж не было. Деньги новых вкладчиков выплачивали старым. Но когда средства растратили, рухнула и сама пирамида. Потерпевшие написали коллективное заявление в полицию.
"Полиция абсолютно бездействует, никто ничего не воспринимает. Уже прошло больше месяца, никто ничего не делает. Следователь не выходит на связь. Я с двумя детьми осталась на улице. Мы с супругом копили на это жилье 10 лет. А сейчас у нас просто отобрали эти деньги друзья, как мы думали. Они живут спокойно, кайфуют", - высказалась другая потерпевшая Альбина Онербаева.
В Департаменте полиции Алматы пояснили, что дело находится на контроле и требует тщательного расследования.
"По факту мошенничества совершенного в особо крупном размере управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и взят под стражу", - прокомментировали в ДП.
Также потерпевшие написали коллективное заявление в генпрокуратуру и АФМ с просьбой взять дело на особый контроль и помочь добиться справедливости.
Ранее в Павлодаре вынесли приговор двум мужчинам, организовавшим финансовую пирамиду. Больше 58 млн тенге вложили казахстанцы в якобы развитие рекламных приложений.
До этого в Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под видом социальной жилищной программы, в которую вкладчики внесли более 50 млн тенге.
