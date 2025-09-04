"Призывали к религиозной вражде": 12 казахстанцев приговорили к лишению свободы
Опубликовано:
В КНБ рассказали о противодействии терроризму - в прошлом месяце были осуждены 12 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В августе за совершение террористических и экстремистских преступлений осуждены 12 граждан Казахстана.
По данным КНБ, 11 из них пропагандировали идеи терроризма, оправдывали насилие и призывали к религиозной вражде, а еще 1 готовился к выезду за рубеж, чтобы вступить в террористическую организацию.
Все они решением суда были признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.
Напомним, в апреле сообщалось, что с начала этого года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 34 человека.
Недавно в Кызылорде 39-летнюю женщину осудили за возбуждение религиозной розни и пропаганду терроризма с помощью интернета.
