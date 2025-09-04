jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Казахстанцы хотели сделать из детей кинозвезд и лишились сотен тысяч тенге

      Опубликовано:

      Съемки кино
      Съемка. Иллюстративное фото: nicoletaionescu/Getty Images

      Жители Восточного Казахстана и области Абай уверяют, что стали жертвами киноафериста. Они обвиняют шымкентца в выманивании денег за роль в фильме для их детей, передает "31 канал".

      Свою историю телеканалу рассказала Умитгул Самешова из Аягоза. Она сообщила, что ее дочь ранее уже ходила на кастинги и снималась в кино. И в апреле этого года некий Мейржан предложил им пройти онлайн-курсы по актерскому мастерству, а после - поучаствовать в съемках нового фильма. Тогда Умитгул неладного не заподозрила.

      "Он представился директором Усть-Каменогорского филиала киностудии. Однажды Мейржан позвонил и говорит, что одна девочка не будет участвовать в съемках, где за роль надо заплатить 660 тыс. тенге. Что он считает подходящей нашу дочь. Сказал, скидку сделает - заплатить только 200 тыс.", - рассказала Умитгул Самешова.

      После Умитгул узнала, что их обманули - никакого фильма не было снято. Но деньги ей никто не вернул. Вместе с женщиной жертвам аферы стали еще несколько человек, по словам которых, они перевели аферисту от 50 до 660 тыс. тенге. Родителей мужчина убеждал хранить сделку в тайне - чтобы роль не перехватили другие.

      Представители киностудии, от имени которой он нанимал актеров, уверяют, что сами являются пострадавшими. По их словам, об обмане они узнали, когда начали звонить родители и спрашивать, когда же начнутся съемки.

      По информации кинокомпании, в Усть-Каменогорске студия работала через партнерскую структуру и привлекла частное лицо, которое вообще не имело права действовать от их имени и тем более собирать деньги.

      "Все собранные Мейржаном деньги не поступали на счета компании. Мы обладаем доказательствами, что Мейржан сам говорил родителям, что проект не связан с "Мейрам Киностудиясы".

      Используя доверие родителей, Мейржан обещал участие детей в съемках фильмов и собирал деньги на свои личные банковские карты", - заверил директор ТОО "Академия Мейрам" Нуржан Омаралы.

      Пострадавшие, в том числе и кинокомпания, подали заявление в правоохранительные органы. В департаменте полиции по данным фактам ведут досудебное расследование.

      Напомним, ранее казахстанка рассказала, что одна из казахстанских киношкол попросила оплатить 1,5 млн тенге, чтобы ее дочь снялась в фильме с известными актерами.

      Кроме того, летом прошлого года мы писали, что сотрудники АО "Казахфильм" собрались и требовали выхода на разговор своего начальника. Причина, как утверждают сами работники киностудии - невыплата зарплаты.

      А в октябре заместителя главы Комитета культуры МКИ и зампреда Госцентра поддержки национального кино привлекли к ответственности за невыпущенные в прокат фильмы.

