Кандидатов с судимостью допустили на госслужбу в Костанайской области

Грубые нарушения при проведении конкурсов в аппаратах акимов в Костанайской области выявил региональный департамент Агентства по делам государственной службы, передает МИА "Казинформ".

Результаты ряда назначений были отменены.

В ведомстве пояснили, что на государственную службу были допущены кандидаты, которым закон прямо запрещает занимать должности.

Подчеркивается, что конкурсы на замещение вакантных постов ведущего специалиста в Новоильиновском сельском округе района Беимбета Майлина и главного специалиста в Байгабылском сельском округе Амангельдинского района проведены с нарушением требований Закона "О государственной службе Республики Казахстан".

Согласно действующему законодательству, лица, имевшие судимость в течение последних восьми лет или освобожденные от уголовной ответственности за преступления средней тяжести, не могут быть назначены на государственные должности.

Однако, как выяснили специалисты ведомства, кадровые службы проигнорировали это требование.

"В результате конкурсы признаны незаконными, назначения отменены, незаконно принятые сотрудники уволены, а ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

