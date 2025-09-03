Кызылординка разбила телефон посетительницы кафе, которая снимала ее ссору с бывшим мужем

В Кызылорде женщину привлекли к административной ответственности за умышленное повреждение чужого телефона. Она разбила его после ссоры с бывшим мужем в кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении в отношении женщины рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Кызылорды.

Суд установил, что она, находясь в кафе, умышленно повредила мобильный телефон, принадлежащий другой гражданке, тем самым причинив материальный ущерб.

На судебном заседании кызылординка частично признала свою вину. Она пояснила, что по семейным обстоятельствам пришла в кафе с целью разыскать своего бывшего мужа, где у них возник конфликт.

"Далее, заметив, что другая женщина снимает их ссору на мобильный телефон, она выхватила телефон из ее рук, в ходе конфликта телефон упал и разбился", - рассказали в суде.

Постановлением суда женщину признали виновной по ч.1 ст.147-1 КоАП. Ее подвергли административному штрафу в размере 137 620 тенге.

Ранее жителя Актау наказали за умышленное повреждение чужого имущества. Он разбил iPhone 14, принадлежащий его девушке, во время ссоры. Мужчина полностью признал свою вину и возместил понесенные убытки.

Жителя Акмолинской области арестовали за то, что он проткнул шины автомобиля, принадлежащего другому человеку. Свой поступок он объяснил конфликтом с супругой.

В Жезказгане мужчину наказали за разбитое стекло и проколотые колеса чужого авто. Подсудимый заявил, что просто перепутал машины, и пообещал возместить ущерб. Однако потерпевший заявил, что ущерб нанесен умышленно, и подчеркнул, что компенсации он не получил.

