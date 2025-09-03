Объявленного в розыск экс-депутата из Шымкента нашли: стали известны подробности дела

Объявленного в розыск бывшего депутата Шымкентского городского маслихата Куаныша Даулеталиева нашли и доставили в суд. Об этом сообщили в ДП, передает NUR.KZ.

По данным ДП Шымкента, указанный гражданин, в отношении которого рассматривалось заявление об оскорблении, был извещен о дате и времени судебного заседания и предупрежден об обязательной явке. Однако, несмотря на уведомление, в суд не явился.

"В связи с этим судом было вынесено постановление о принудительном приводе. Исполнение данного постановления возложено на сотрудников Туранского РУП ДП Шымкента.

2 сентября гражданин был установлен и доставлен в суд", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, информация о розыске бывшего депутата Шымкентского городского маслихата Куаныша Даулеталиева появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов. Отмечалось, что розыскное дело от 2 сентября 2025 зарегистрировано в Шымкенте. Инициатор - суд. Орган, ведущий розыск: УП района Туран.

Куаныш Даулеталиев в 2000-2009 годах занимался индивидуальным предпринимательством. В 2009-2015 годах работал заместителем директора по коммерческим делам ТОО "Сенім-Құрылыс". С 2015 года был заместителем директора ТОО "БОИНИС КС". Также являлся депутатом. Индивидуальный предприниматель.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.