Семья из Астаны лишилась почти 6 млн тенге после поездки в село
В Акмолинской области зарегистрировали мошенничество почти на 6 млн тенге при продаже 15 голов лошадей. Скот показывал покупателю ненастоящий владелец, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 1 сентября в один из отделов полиции ДП Акмолинской области поступило заявление от жительницы столицы о том, что неизвестный обманным путем завладел денежными средствами семьи в размере 5 млн 850 тыс. тенге.
По словам потерпевших, 1 августа мужу заявительницы через приложение WhatsApp позвонил неизвестный, который представился продавцом и предложил купить 15 голов лошадей. Мужчина выехал в село для осмотра скота.
"На месте ему действительно показали загон с лошадьми, однако злоумышленник убедил покупателя не контактировать с хозяйкой животных, пояснив, что это его родственница", - отметили в ДП Акмолинской области.
После просмотра лошадей потерпевший перевел задаток в размере 1 млн 850 тыс. тенге на банковский счет псевдопродавца, а позднее его супруга дополнительно перечислила оставшуюся сумму.
"Однако уже на следующий день при попытке вывоза животных настоящая владелица загона заявила, что животные принадлежат ей и на продажу не выставлялись. С этого момента мошенник перестал выходить на связь", - рассказали в ведомстве.
Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование.
Ранее стало известно, что житель села в Акмолинской области, поверив незнакомцу, лишился денег и лошадей. Неизвестный мужчина представился закупщиком лошадей, но так и не заплатил за них, перестав выходить на связь. По факту мошенничества ведется расследование.
В области Жетісу десятки женщин пострадали от обмана на миллионы тенге с "дешевым золотом". Но куда больше вопросов вызывает то, что уголовное дело внезапно закрыли. Казахстанкам порекомендовали обращаться с иском по поводу взыскания материального ущерба в суд.
