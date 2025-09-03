Казахстанка заплатит около 80 тыс. тенге за пьяного сына-подростка

Жительнице области Ұлытау назначили штраф почти в 80 тыс. тенге за то, что ее несовершеннолетний сын находился в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.3 ст.127 КоАП за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау.

"Женщина не исполняла своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына, из-за чего ее несовершеннолетний сын находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени", - установил суд.

В суде казахстанка свою вину признала полностью и согласилась с протоколом об административном правонарушении.

Санкция части 3 статьи 127 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

Суд при назначении наказания учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, полное признание вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств по делу не установили.

Постановлением суда женщину признали виновной. Ей назначили взыскание в виде административного штрафа в размере 78 640 тенге.

Ранее в Сети появилось видео, снятое на детской площадки в Астане. На кадрах, как утверждается, 6-летний ребенок угрожал ножом девочке постарше, а другие дети успокаивали его и уговаривали убрать нож. Полицейские в присутствии законных представителей ребенка провели с ним разъяснительную беседу.

А в Атырау дети устроили ожесточенную массовую драку во дворе. За это их доставили в полицию вместе с родителями, которых привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Жителя Мангистауской области привлекли к ответственности за правонарушение, совершенное его дочерью. Она избила другую девочку и сняла это на видео.

