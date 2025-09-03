Экс-депутата маслихата Шымкента объявили в розыск

Бывшего депутата Шымкентского городского маслихата Куаныша Даулеталиева объявили в розыск. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов, передает NUR.KZ.

Как отмечается на портале, в розыске Даулеталиев Куаныш Амирсеитович находится один день. Ему 48 лет. Он гражданин РК, казах.

Розыск. Скриншот: qamqor.gov.kz

Розыскное дело от 2 сентября 2025 зарегистрировано в Шымкенте. Инициатор - суд. Орган, ведущий розыск: УП района Туран.

Добавим, что на официальном сайте маслихата Шымкента Даулеталиев Куаныш Амирсеитович значится депутатом.

Отмечается, что он родился 2 декабря 1976 года в Шымкенте. В 1993 году окончил общую среднюю школу №66. В 2010-2014 годах учился на юридическом факультете регионального социально-инновационного университета, получил квалификацию юриста.

В 2000-2009 годах занимался индивидуальным предпринимательством.

В 2009-2015 годах работал заместителем директора по коммерческим делам ТОО "Сенім-Құрылыс".

С 2015 года был заместителем директора ТОО "БОИНИС КС". Индивидуальный предприниматель.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.