КНБ задержал главу управления жилья Шымкента
Опубликовано:
Задержан руководитель управления жилья Шымкента Нурбол Жунусбеков, назначенный на эту должность весной 2025 года. В отношении него начали досудебное расследование, передает МИА "Казинформ".
Комитет национальной безопасности подтвердил задержание руководителя управления жилья Шымкента Нурбола Жунусбекова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник был назначен на эту должность в марте 2025 года.
По имеющимся сведениям, задержание произошло в Астане. В акимате Шымкента отметили, что в момент задержания чиновник находился в трудовом отпуске.
В КНБ сообщили, что по данному факту ведется досудебное расследование, однако дополнительная информация не раскрывается в соответствии с требованиями законодательства.
Как сообщается на официальном сайте управления жилья Шымкента, Нурбол Жунусбеков до назначения главой управления с 13.01.2025 по 28.02.2025 занимал должность временно исполняющего обязанности руководителя управления земельных отношений Шымкента.
До этого, в 2023-2025 годах, он руководил управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города. В 2021-2023 годы был заместителем руководителя этого управления.
С 2018 по 2021 годы Жунусбеков в Туркестане работал начальником отдела земельного кадастра и недвижимости ГК "Правительство для граждан".
Ранее в акимате Шымкента подтвердили задержание главы управления архитектуры и градостроительства города Армана Абдешова.
