Знакомство в парке в Астане закончилось грабежом

Предполагаемого грабителя задержали по "горячим следам" столичные полицейские - знакомство в парке для астанчанки закончилось грабежом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщил в ведомстве, инцидент произошел в одном из городских парков.

По данным полиции, 18-летний молодой человек подошел к девушке, сидевшей на скамейке, чтобы познакомиться, и задал ей несколько вопросов, но внезапно он выхватил из ее рук мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские при помощи камер видеонаблюдения установили направление движения подозреваемого и проследили его до дома", - сообщили в полиции.

В результате оперативных действий молодой человек был задержан по месту жительства.

По данным следствия, подозреваемый причинил потерпевшей материальный ущерб на сумму 250 тыс. тенге. По данному факту проводится досудебное расследование.

Отметим, мужчины тоже становятся жертвами знакомств - например, недавно в Алматы задержали девушку и двух парней, которых обвиняют в грабеже. По данным полиции, они заманили в квартиру местного жителя.

В апреле текущего года полицейские Алматы задержали группу лиц, подозреваемых в совершении разбойного нападения на мужчину, который пришел на квартиру после знакомства в Сети.

В марте этого года полиции Алматы обратились к мужчинам с предупреждением о серии преступлений, совершенных по схожему сценарию.

