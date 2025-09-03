АФМ сделало заявление после распространения информации о Нургазине
Опубликовано:
Агентство по финансовому мониторингу сделало заявление после распространения в соцсетях информации в поддержку директора ТОО "ОГНЕУПОРСНАБ" Азамата Нургазина, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, информация в поддержку Нургазина является не более чем попыткой оправдать незаконную деятельность.
Здесь сообщили, что Департаментом АФМ по Костанайской области проводится расследование в отношении должностных лиц ТОО "ОГНЕУПОРСНАБ" по факту хищения техногенных минеральных образований в особо крупном размере.
"В течение года компания осуществляла незаконную добычу и реализацию более 7 тыс. тонн огнеупорной глины с территории Аркалыкского месторождения.
Следует отметить, что самовольная добыча и хищение техногенных минеральных образований - это не частно-правовой спор, а уголовно наказуемое деяние, подрывающее экономические и экологические интересы государства и ведущее к хищению природных ресурсов, принадлежащих народу Казахстана", - заявили в АФМ.
По данным ведомства, директор ТОО допрошен с участием адвоката, его права соблюдены, меры принуждения к нему не применялись. Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
"Агентство напоминает, что распространение недостоверных сведений в публичном пространстве является вмешательством в официальное расследование", - добавили в ведомстве.
Отметим, что ранее в Сети появилось заявление самого директора ТОО "ОГНЕУПОРСНАБ" Азамата Нургазина. По его мнению, против его бизнеса "возбудили сфабрикованное уголовное дело, чтобы устранить с рынка неугодного конкурента".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2281785-afm-sdelalo-zayavlenie-posle-rasprostraneniya-informacii-o-nurgazine/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах