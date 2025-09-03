АФМ сделало заявление после распространения информации о Нургазине

Агентство по финансовому мониторингу сделало заявление после распространения в соцсетях информации в поддержку директора ТОО "ОГНЕУПОРСНАБ" Азамата Нургазина, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, информация в поддержку Нургазина является не более чем попыткой оправдать незаконную деятельность.

Здесь сообщили, что Департаментом АФМ по Костанайской области проводится расследование в отношении должностных лиц ТОО "ОГНЕУПОРСНАБ" по факту хищения техногенных минеральных образований в особо крупном размере.

"В течение года компания осуществляла незаконную добычу и реализацию более 7 тыс. тонн огнеупорной глины с территории Аркалыкского месторождения.

Следует отметить, что самовольная добыча и хищение техногенных минеральных образований - это не частно-правовой спор, а уголовно наказуемое деяние, подрывающее экономические и экологические интересы государства и ведущее к хищению природных ресурсов, принадлежащих народу Казахстана", - заявили в АФМ.

По данным ведомства, директор ТОО допрошен с участием адвоката, его права соблюдены, меры принуждения к нему не применялись. Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

"Агентство напоминает, что распространение недостоверных сведений в публичном пространстве является вмешательством в официальное расследование", - добавили в ведомстве.

Отметим, что ранее в Сети появилось заявление самого директора ТОО "ОГНЕУПОРСНАБ" Азамата Нургазина. По его мнению, против его бизнеса "возбудили сфабрикованное уголовное дело, чтобы устранить с рынка неугодного конкурента".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.