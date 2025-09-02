jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      "Свыше 910 млн вывели через фиктивные договоры": прокурор выступил в суде по делу Кожагапанова

      Опубликовано:

      Ерлан Кожагапанов
      Ерлан Кожагапанов. Фото: primeminister.kz

      В столичном суде продолжается рассмотрение апелляции по делу экс-вице-министра культуры Ерлана Кожагапанова и гендиректора агентства SUCCESS к Ляззат Коккозовой, передает МИА "Казинформ".

      По данным агентства, гособвинитель пояснил почему уголовные дела Кожагапанова и Коккозовой были объединены. Он сообщил, что они касаются подготовки и проведения XV межрегионального форума сотрудничества между РК и РФ в 2018 году. Их объединение способствовало всесторонней и полной оценке всех обстоятельств, относящихся к инкриминируемым деяниям.

      Также гособвинитель считает, что аргументы защиты не нашли подтверждения. Он отметил, что изъятые по делу документы получены законным путем и права участников процесса не нарушены.

      "Доводы о том, что все услуги и работы, предусмотренные договорами, были выполнены в полном объеме, а выявленные экспертами невыполненные позиции фактически реализованы в иных формах или на других площадках, были опровергнуты следующими доказательствами.

      Экспертные заключения подтвердили непредоставление части оборудования и звук, а также завышение стоимости аренды, финансовые документы показали отсутствие реальных затрат по ряду пунктов сметы. Показания свидетелей из числа сотрудников подрядных организаций не подтвердили выполнение всех работ", - сказал Акторе Бериков.

      Прокурор подчеркнул, что информация о непричастности Кожагапанова к выбору подрядчика также опровергнута свидетельскими показаниями.

      По его словам, экспертиза ТОО "Қызмет бағалау" установила завышение стоимости аренды оборудования на 571 млн 707 тыс. 607 тенге. Оценка ТОО "Центр оценки активов" подтвердила, что стоимость аренды LED-экранов в смете завышена в несколько раз. Финансово-аудиторское заключение ТОО "Аудиторская компания "Даму" показала, что фактически затраты составили около 1,28 млрд тенге при полученных 2,35 млрд тенге. Разница была выведена через аффилированные структуры.

      Акторе Бериков добавил, что часть средств - 910 млн 366 тыс. 999 тенге - была выведена через фиктивные договоры с аффилированными компаниями.

      Гособвинитель заявил, что вина осужденного доказана полностью. При этом он просил суд оставить арест на имущество Кожагапанова для исполнения гражданского иска, за исключением ряда объектов недвижимости в Алматы, принадлежащих другому лицу.

      "Прошу суд оставить апелляционную жалобу защиты без удовлетворения. Апелляционное ходатайство прокурора удовлетворить в полном объеме. Изменить приговор первой инстанции согласно ходатайству прокурора", - заключил Бериков.

      Напомним, о задержании экс-вице-министра культуры и спорта, подозреваемого в совершении тяжкого коррупционного преступления, стало известно в начале марта прошлого года.

      В июле Антикор сообщил, что расследование по делу завершено.

      В ведомстве отмечали, что вместе с экс-министром обвиняемыми по делу проходит руководство подрядной организации. Их всех подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств.

      Отмечалось, что ущерб по этому делу составляет более 1 млрд тенге.

      В январе дело было направлено в суд. В мае экс-вице-министру спорта Кожагапанову вынесли приговор в Астане: его приговорили к трем годам лишения свободы.

      Недавно сообщалось, что в столичном суде ведется рассмотрение апелляции по делу Ерлана Кожагапанова и Ляззат Коккозовой. Стороны защиты осужденных выступают за отмену приговора. Сторона обвинения сегодня выступила с ходатайством наказать осужденных еще сильнее, увеличив срок.

      Добавим, что по информации на сайте ИПС "Параграф", Кожагапанов Ерлан Токтарханович родился в 1968 году в Алматинской области.

      Должность вице-министра культуры и спорта Кожагапанов занимал дважды - с 2017 по 2019 годы, а также с апреля по сентябрь 2021 года.

