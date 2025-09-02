Полицейские Алматы заявили о росте нарушений среди электросамокатчиков (видео)
Опубликовано:
Почти 12 тыс. нарушений с начала года зафиксировали стражи порядка Алматы среди пользователей электросамокатов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как уточнили в полиции, с начала года выявлено 11 922 правонарушения среди пользователей этих транспортных средств.
По их данным, только за последние сутки зарегистрировано 1 076 нарушений, в том числе:
- нарушение требований к участникам дорожного движения - 846;
- нарушение правил движения пешеходами и иными участниками - 229;
- ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по обеспечению безопасности детей - 5.
Еще полицейские в ходе своих рейдов фиксируют случаи оставления самокатов на тротуарах и проезжей части - это создает угрозу для пешеходов и водителей.
В результате 69 электросамокатов были водворены на специализированную стоянку.
"Сегодня электросамокаты становятся частью городской среды. Вместе с этим растет и количество нарушений. Закон одинаков для всех. Персональная ответственность лежит как на самих водителях, так и на их родителях, если речь идет о несовершеннолетних.
Мы работаем не только карательно, но и разъяснительно: объясняем правила, предупреждаем, обучаем. Однако безопасность детей и порядок на дорогах — наш приоритет, поэтому полиция будет строго реагировать на любые нарушения", - заявил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
В МВД напомнили, что эксплуатация электросамокатов и электровелосипедов требует дисциплины и строгого соблюдения правил дорожного движения. Только так можно снизить аварийность и обеспечить безопасность всех участников движения.
Отметим, ранее полиция Алматы обратилась к владельцам электросамокатов из-за роста случаев ДТП с данным видом транспорта. Владельцев предупредили о штрафах.
А весной в МВД рассказали о планах по ужесточению закона касательно самокатчиков и велосипедистов. Тогда же сообщалось, что самокатчикам хотят ограничить передвижение по тротуарам.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2281641-policeyskie-almaty-zayavili-o-roste-narusheniy-sredi-elektrosamokatchikov-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах