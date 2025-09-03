Падчерица главы Bazis-A Александра Беловича заявила об угрозах убийством с его стороны

Падчерица основателя строительной компании Bazis-A Александра Беловича Лара Эртл заявила об в угрозах с его стороны в отношении нее и ее семьи, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram девушка выложила видео, в котором заявила об угрозах со стороны отчима.

"Мне угрожает мой отчим, миллиардер из списка Forbes, основатель строительной компании Bazis Александр Белович. 22 июля 2025 в 19:00 мы встретились в клубном зале отеля, где он неоднократно угрожал убийством мне и моей семье", - говорится в описании к видео.

По ее словам, угрозы зафиксированы на аудио, видео и в телефоном разговоре, который состоялся после встречи. Девушка заявила, что подала заявление.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Алматы.

"По факту угроз расследуется уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела и принятие мер в соответствие с законодательством.

Расследование проводится УП Бостандыкского района Алматы. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - заявили в пресс-службе полиции.

Отметим, ранее Liter.kz сообщал, что основатель строительной компании Bazis-А Александр Белович с 2019 года судится с бывшей гражданской женой Лилией Аношиной из-за недвижимости во Франции и Монако.

Как сообщало издание со ссылкой на адвоката Сауле Кобжанову, один из богатейших бизнесменов Казахстана, "используя административные ресурсы, оказывает давление на Лилию Аношину и Лару Эртл в рамках гражданского дела, рассматриваемого во Франции".

"СМИ не раз пытались выяснить точку зрения самого основателя и председателя совета директоров строительной компании Bazis-A Александра Беловича на происходящие в последнее время скандалы вокруг его имени. Однако пока каких-либо публичных заявлений с его стороны нет", - говорится в публикации Liter.kz.

