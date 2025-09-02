Насилие над девушкой сняли на видео в Актау

В социальных сетях появилась видеозапись из Актау. На кадрах видно, как мужчина бьет девушку. В департаменте полиции региона прокомментировали видео, передает Lada.kz.

На видеозаписи запечатлено, как мужчина наносит удары девушке, сидящей перед ним. Предположительно, кто-то из жильцов дома, рядом с которым все произошло, вызвал полицию.

Опубликована и запись, когда к мужчине и девушке подъезжает патрульный автомобиль, из которого выходит сотрудник полиции.

В ДП Мангистауской области сообщили, что инцидент произошел в ночь с 31 августа на 1 сентября в 20 микрорайоне возле жилого комплекса "Кербез".

"По прибытии полиции пострадавшая девушка отказалась подавать заявление. В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 437 КоАП за нарушение тишины", - рассказали в ведомстве.

Ранее в Сети распространилось видео с камер наблюдения - в одном из подъездов в Атырау девушка в никабе пострадала от избиения. На шум из квартиры выбежала соседка, которая смогла укрыть девушку от нападения у себя дома. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

Жительницу села в Алматинской области избил до крови и снял на видео супруг после того, как она сообщила о намерении обратиться в полицию. По словам пострадавшей, ее муж страдает наркотической зависимостью. По факту нанесения побоев зарегистрировано уголовное дело.

