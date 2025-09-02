Женщина плюнула в врача в Актобе

В здании городской поликлиники в Актобе женщина плюнула в сторону детского врача-офтальмолога. За это ей назначили крупный штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по факту воспрепятствования законной деятельности медицинского работника (ч.2 ст.80-1 КоАП) рассмотрел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Актобе.

"В марте 2025 года, находясь в здании городской поликлиники №3 гражданка, проявив неуважение к детскому врачу-офтальмологу, плюнула в ее сторону при исполнении последней своих должностных обязанностей", - установил суд.

Санкцией ч.2 ст.80-1 КоАП РК предусмотрено взыскание в виде штрафа в размере 30 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.

В суде актюбинка свою вину не признала и отрицала проявление неуважения к врачу-офтальмологу.

Суд постановил признать женщину виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначили взыскание в виде штрафа в размере 117 960 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Туркестане фельдшера скорой помощи избили прямо на вызове. Медик приехал к беременной женщине с жалобами на боли в животе, но ревнивый муж напал на фельдшера. 26-летнего медработника госпитализировали в травматологию с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Нападение на медработника произошло и в приемном покое Костанайской областной больницы. Сообщалось, что пострадавшая - студентка алматинского медицинского университета, она проходила практику в больнице во время летних каникул.

