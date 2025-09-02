Контрабанду грузовиков из КНР на 150 млн тенге расследует прокуратура Казахстана

Главная транспортная прокуратура выявила канал ввоза в Казахстан грузовиков из КНР по поддельным документам, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

"В ходе анализа выявлен незаконный канал ввоза на территорию страны по поддельным документам грузовых автомобилей производства КНР на сумму свыше 150 млн тенге, несоответствующих экологическим требованиям", - отмечается в сообщении прокуратуры на сайте.

Уголовное дело расследует Управление досудебного расследования Главной транспортной прокуратуры, проводится комплекс следственных мероприятий.

Напомним о подобном случае в прошлом году. В марте АФМ сообщило о завершении расследования по делу о контрабанде грузовых авто - по данным ведомства, преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов, что причинило ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 млн тенге

А в конце июля этого года сообщалось, что в Казахстан всего за несколько месяце ввезли 1,5 тыс. тонны подержанных шин с колесными дисками. В Генпрокуратуре подчеркнули, что такие шины классифицируются как опасные отходы, а их использование "может угрожать безопасности на дорогах и окружающей среде".

