"Идет полная проверка": министр о скандале с розыгрышем от блогеров Жанабыловых

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах парламента прокомментировал скандал с конкурсом блогеров Жанабыловых, передает корреспондент NUR.KZ.

"От физического лица поступило обращение (...) На сегодняшний день идет полная проверка, дело передано в суд. В суде решится этот вопрос.

Насчет других блогеров - комитет занимается этой работой. Я вам не скажу (кого именно проверяют - прим. авт.), в данный момент не знаю, не могу озвучить. Но по Жанабыловым да, дело передано в суд", - сообщил министр.

Отметим, что блогеры объявили о розыгрыше 10 автомобилей. Один из гражданин засомневался в правдивости и законности розыгрыша и направил жалобу в комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей. После этого Министерство туризма и спорта сделало заявление по данному поводу.

О том, как на розыгрыш 10 авто, объявленный блогерами Жанабыловым и Толегеновой, отреагировали казахстанцы, мы писали здесь.

А недавно стало известно, что в отношении блогеров была начата проверка. Дело блогера передано в суд.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.