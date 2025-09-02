"Идет полная проверка": министр о скандале с розыгрышем от блогеров Жанабыловых
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах парламента прокомментировал скандал с конкурсом блогеров Жанабыловых, передает корреспондент NUR.KZ.
"От физического лица поступило обращение (...) На сегодняшний день идет полная проверка, дело передано в суд. В суде решится этот вопрос.
Насчет других блогеров - комитет занимается этой работой. Я вам не скажу (кого именно проверяют - прим. авт.), в данный момент не знаю, не могу озвучить. Но по Жанабыловым да, дело передано в суд", - сообщил министр.
Отметим, что блогеры объявили о розыгрыше 10 автомобилей. Один из гражданин засомневался в правдивости и законности розыгрыша и направил жалобу в комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей. После этого Министерство туризма и спорта сделало заявление по данному поводу.
