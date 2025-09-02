Похищения казахстанцев и кредиты на 3,7 млрд тенге: 25 человек задержаны по делу ОПГ
В Акмолинской области завершено расследование громкого уголовного дела предполагаемой ОПГ, которую подозревают в похищении социально уязвимых граждан и оформлении на них кредитов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокурорами Акмолинской области завершено расследование дела в отношении предполагаемой организованной преступной группы, которая занимались похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов.
"В ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны. Среди них - сотрудник центрального аппарата Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также работники ряда банков, при участии которых на протяжении более 5 лет совершены мошеннические действия.
Жертвами преступлений стали 348 казахстанцев, ущерб составил 3,7 млрд тенге", - рассказали в прокуратуре Акмолинской области.
По данным надзорного органа, следствием выявлено имущество, приобретенное на преступные деньги: квартиры и земельные участки в Алматы, дорогие автомобили, крупные суммы наличных. Общая стоимость изъятого - 2,7 млрд тенге.
Все предполагаемые участники группы задержаны и помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время уголовное дело передано на ознакомление участникам уголовного процесса, окончательную точку в деле поставит суд.
Иная информация в соответствии с ч.1 ст.201 УПК разглашению не подлежит.
Напомним, в апреле этого года прокуратура Акмолинской области сообщила, что была пресечена деятельность предполагаемой ОПГ, оформившей незаконные кредиты на граждан из числа социально уязвимых слоев на сумму около 5 млрд тенге. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". На тот момент в качестве подозреваемых проходили 24 человека.
Ранее мы рассказывали, что делать казахстанцам, если они обнаружили чужой кредит, оформленный на свое имя.
