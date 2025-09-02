jitsu gif
      Жительница Шымкента попала под давление и потеряла 25 млн тенге

      Опубликовано:

      Плачущая женщина
      Женщина плачет. Иллюстративное фото: bymuratdeniz / Getty Images

      В Шымкенте зафиксировали очередной случай интернет-мошенничества. Жительница города стала жертвой аферистов и лишилась значительной суммы - 25 миллионов тенге, передает Otyrar.kz.

      Особенностью ситуации стало то, что злоумышленники не ограничились единовременным хищением. Один из них продолжил выходить на связь с пострадавшей, применяя психологическое давление и создавая иллюзию доверительных отношений.

      Для этого использовался формат видеозвонков, что позволяло маскировать преступные намерения и вызывать у жертвы ощущение реальности происходящего.

      Такой подход характерен для современных мошенников, которые активно адаптируются к новым технологиям и ищут все более изощренные способы воздействия на людей.

      Женщина обратилась в киберполицию. Специалисты, проанализировав ситуацию, подробно разъяснили ей схему действий аферистов и предупредили о возможных рисках повторных контактов.

      В рамках профилактической работы потерпевшей предоставили рекомендации по защите личных данных и финансов, а также дали разъяснения о правильном порядке взаимодействия с правоохранительными органами при подозрении на мошенничество.

      Ключевым фактором защиты является не только деятельность полиции, но и личная осмотрительность граждан. Преступники используют доверчивость, спешку и неосведомленность пользователей, что делает их уязвимыми.

      Правоохранительные органы напоминают, что при любых подозрительных действиях со стороны незнакомцев в Сети необходимо сохранять бдительность. Не следует доверять малознакомым людям, особенно если речь идет о переводе денег или предоставлении конфиденциальной информации.

      При первых признаках обмана важно незамедлительно обращаться в полицию. Своевременное сообщение о фактах мошенничества позволяет оперативно реагировать, блокировать деятельность злоумышленников и предупреждать новые преступления.

      Ранее жительница Павлодарской области попалась на удочку мошенников, когда получила сообщение от сотрудницы завода, на котором работает. Она лишилась свыше 15 млн тенге, сняв деньги с депозитов в двух банках, а также оформив кредит. Деньги она перевела на различные предоставленные злоумышленниками счета.

      В Костанайской области выявили трех 15-летних жителей Житикары, которые продавали свои аккаунты в WhatsApp телефонным мошенникам, из-за чего две женщины лишились около 12 млн тенге. Ведется следствие, в ходе которого действиям подростков дадут правовую оценку.

