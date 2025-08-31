Мужчина с охотничьим ружьем разгуливал по улицам Актау
В Актау у местного жителя во внутреннем кармане куртки полицейские обнаружили обрез охотничьего ружья 16-го калибра, сообщает региональное издание Lada.kz.
Как сообщает ведомство со ссылкой на ДП региона, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" ночью в 32А микрорайоне Актау выявлено нарушение, связанное с незаконным хранением огнестрельного оружия.
"В ходе личного досмотра одного из граждан полицейские обнаружили обрез охотничьего ружья 16-го калибра. Оружие находилось в белом пакете во внутреннем кармане куртки. Изъятый предмет направлен на экспертное исследование", - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 287 УК РК (Незаконное хранение оружия).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
До этого у жителя Алматы изъяли охотничье ружье в рамках защитного предписания, так как он злоупотребляет алкоголем и устраивает дебош.
Ранее в Петропавловске полицейские задержали 13-летнего подростка с игрушечной винтовкой, очень похожей на настоящую. В итоге оказалось, что мальчик шел во двор к друзьям для игры. Имеющийся у него предмет - игрушечная винтовка.
Также в социальных сетях было опубликовано видео из Алматы, на котором мужчина, высунувшись из дрифтующей машины, держит в руках что-то похожее на автомат. Оказалось, что это игровой автомат для страйкбола.
