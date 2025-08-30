Уголовное дело возбудили против депутата маслихата в области Абай

В области Абай задержали начальника местного железнодорожного депо, который является депутатом маслихата Аягозского района от партии Amanat, сообщает МИА "Казинформ".

По информации агентства, речь идет про Алмаса Жанаткалиева - депутата маслихата Аягозского района от партии Amanat, начальника железнодорожного депо АО "КТЖ-Грузовые перевозки" области Абай. В отношении него ведется расследование уголовного дела.

По предварительным данным, он признан подозреваемым по факту хищения денежных средств. Сумма ущерба оценивается примерно в 300 млн тенге.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент экономических расследований по области Абай. Там ответили кратко.

"Дело находится в производстве Департамента экономических расследований по области Абай. В интересах следствия сведения пока не подлежат разглашению", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с нарушениями на дороге в Шымкенте. Пользователи на кадрах узнали депутата районного маслихата Туркестанской области. Позже стало известно, что его привлекли к партийной ответственности в виде выговора. Также депутату назначили арест на 4 суток и на год лишили прав.

А в феврале мы писали, что бывшего депутата маслихата приговорили к пожизненному сроку за совершение действий сексуального характера в отношении малолетнего в области Жетісу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.