Уголовное дело возбудили против депутата маслихата в области Абай
Опубликовано:
В области Абай задержали начальника местного железнодорожного депо, который является депутатом маслихата Аягозского района от партии Amanat, сообщает МИА "Казинформ".
По информации агентства, речь идет про Алмаса Жанаткалиева - депутата маслихата Аягозского района от партии Amanat, начальника железнодорожного депо АО "КТЖ-Грузовые перевозки" области Абай. В отношении него ведется расследование уголовного дела.
По предварительным данным, он признан подозреваемым по факту хищения денежных средств. Сумма ущерба оценивается примерно в 300 млн тенге.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент экономических расследований по области Абай. Там ответили кратко.
"Дело находится в производстве Департамента экономических расследований по области Абай. В интересах следствия сведения пока не подлежат разглашению", - пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с нарушениями на дороге в Шымкенте. Пользователи на кадрах узнали депутата районного маслихата Туркестанской области. Позже стало известно, что его привлекли к партийной ответственности в виде выговора. Также депутату назначили арест на 4 суток и на год лишили прав.
А в феврале мы писали, что бывшего депутата маслихата приговорили к пожизненному сроку за совершение действий сексуального характера в отношении малолетнего в области Жетісу.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2280792-ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-deputata-maslihata-v-oblasti-abay/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах