Махинации с закупками в "Казспецэкспорте": 11 сотрудников лишились свободы и 607 млн тенге

В Астане завершено рассмотрение резонансного дела о хищении денежных средств в сфере государственного оборонного заказа, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что в 2023 году были задержаны должностные лица РГП "Казспецэкспорт" и недобросовестные поставщики. Их обвиняли в коррупции и хищении бюджетных средств, выделенных на закуп продукции военного назначения.

"Ущерб государству превысил 1,6 млрд тенге. Приговором суда генеральный директор РГП Рамазанов А.К. осужден к 11 годам лишения свободы, директор департамента Кудабаев А.Т. - к 10 годам. Остальные 9 подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы.

Кроме того, судом в интересах государства удовлетворен иск на 1,6 млрд тенге, а также конфисковано имущество стоимостью 607 млн тенге", - сказано в сообщении.

Согласно официальному сайту "Казспецэкспорт", данное предприятие создано правительством Казахстана в целях обеспечения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК и работает по направлениям импорта и экспорта вооружения и военной техники, а также военного имущества.

Напомним, в ноябре 2023 года сотрудники АФМ задержали должностных лиц РГП "Казспецэкспорт" по подозрению в крупном хищении бюджетных средств.

В феврале 2024 года АФМ сообщило о задержании и. о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт" Аршата Аяганова.

