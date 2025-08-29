Отцу из Жанаозена придется платить штраф из-за сына

Отец привлечен к административной ответственности за действия своего сына - мужчину оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело в отношении гражданина по ч.3 ст.127 КоАП рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

Суд установил, что несовершеннолетний 2008 года рождения 4 июля 2025 года около 21:00 в микрорайоне "Арай-2" в Жанаозене управлял автомобилем без права управления транспортным средством.

"Следовательно, гражданин не выполнил обязанности по воспитанию несовершеннолетнего сына, допустил совершение им умышленного деяния, содержащего признаки административного правонарушения", - отметили в суде.

Мужчина в суде признал свою вину и согласился с протоколом об административном правонарушении.

Санкция ч.3 ст.127 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

При назначении наказания в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, учли полное признание вины, чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.

Постановлением суда мужчину признали виновным. Ему назначили административный штраф в размере 78 640 тенге. Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее жителя Мангистауской области привлекли к ответственности за правонарушение, совершенное его дочерью. Она избила другую девочку и сняла это на видео, что содержало признаки уголовного правонарушения. Мужчина признал свою вину и согласился с протоколом об административном правонарушении, ему назначили штраф.

В Таразе женщину наказали за поведение ее сына-школьника, проявившего грубость и избившего сверстника. Женщина в суде заявила, что сожалеет о действиях своего сына и не допустит повторения подобного инцидента в будущем. Ее обязали оплатить штраф.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.