Отцу из Жанаозена придется платить штраф из-за сына

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Отцу из Жанаозена придется платить штраф из-за сына

      Опубликовано:

      Парень ведет авто
      Подросток за рулем. Иллюстративное фото: kali9 / Getty Images

      Отец привлечен к административной ответственности за действия своего сына - мужчину оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

      Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело в отношении гражданина по ч.3 ст.127 КоАП рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

      Суд установил, что несовершеннолетний 2008 года рождения 4 июля 2025 года около 21:00 в микрорайоне "Арай-2" в Жанаозене управлял автомобилем без права управления транспортным средством.

      "Следовательно, гражданин не выполнил обязанности по воспитанию несовершеннолетнего сына, допустил совершение им умышленного деяния, содержащего признаки административного правонарушения", - отметили в суде.

      Мужчина в суде признал свою вину и согласился с протоколом об административном правонарушении.

      Санкция ч.3 ст.127 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

      При назначении наказания в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, учли полное признание вины, чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.

      Постановлением суда мужчину признали виновным. Ему назначили административный штраф в размере 78 640 тенге. Постановление уже вступило в законную силу.

      Ранее жителя Мангистауской области привлекли к ответственности за правонарушение, совершенное его дочерью. Она избила другую девочку и сняла это на видео, что содержало признаки уголовного правонарушения. Мужчина признал свою вину и согласился с протоколом об административном правонарушении, ему назначили штраф.

      В Таразе женщину наказали за поведение ее сына-школьника, проявившего грубость и избившего сверстника. Женщина в суде заявила, что сожалеет о действиях своего сына и не допустит повторения подобного инцидента в будущем. Ее обязали оплатить штраф.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.