    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      120 человек остались без машин в Атырау: владельцы потребовали вернуть авто

      Опубликовано:

      Деньги и ключи от машины
      Деньги и ключи от авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      Скандал вокруг автосалона в Атырау набирает обороты - покупатели просят прокуратуру помочь вернуть их имущество, передает сайт телеканала КТК.

      В область съезжаются люди, чьи машины теперь на штрафстоянках.

      "Мы купили законно. Оформились, получили госномер, техпаспорт. Она полностью юридически чиста была. Те люди, прежние хозяева, они знали, они осознанно шли на риск, тем самым составив договор. Их никто не заставлял составить этот договор. Почему они на возврат просят свое прежнее имущество? Потому что это имущество уже на законных основаниях нам принадлежит", - возмутился Ринат Есембергенов.

      В салоне предлагали выгодные условия: быстрый поиск клиентов на машину и за цену выше рыночной. Но в итоге ни денег, ни авто владельцы больше не увидели.

      После массовых заявлений полиция задержала двух организаторов сомнительного бизнеса.

      Однако возмущались те, кто все же купил машины. Деньги они отдали сотрудникам салона, а авто теперь у них забирают на штрафстоянки.

      В прокуратуре покупателям пообещали разобраться в происходящем.

      "Сейчас идут следственные действия. Машины изымаются и отправляются на штрафстоянки. Есть вероятность, что вам как добросовестным покупателям их могут вернуть назад. Я дал поручение разобраться и выяснить всю ситуацию. К завтрашнему дню будет принято четкое решение", - заявил прокурор города Руслан Айтимов.

      Источник: КТК

