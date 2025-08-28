"Избил фельдшера во время осмотра жены": полиция задержала жителя Туркестана

В Туркестане задержали мужчину, которого подозревают в избиении фельдшера скорой помощи, хотя изначально сообщалось, что стороны примирились, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, руководители фельдшера накануне сообщили, что пострадавший уже примирился с обидчиком и не стал обращаться в полицию. Однако следствие решило детально разобраться в произошедшем. Дело на личный контроль взял главный полицейский Туркестанской области.

"По факту избиения медицинского работника во время обслуживания вызова в городе Туркестан возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Полиция подчеркивает, что будет неукоснительно обеспечена неотвратимость наказания за противоправные действия. Дело находится на моем личном контроле", - заявил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов.

Накануне мы писали, что в Туркестане фельдшера скорой помощи . Медик приехал к беременной женщине с жалобами на боли в животе, но ревнивый муж напал на врача.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов ужесточить наказание за нападение на медиков.

