"Детей держали в рабстве" в Жамбылской области: дело направили в прокуратуру
В Жамбылской области полицейские завершили расследование по делу о жестоком обращении с детьми. Его направили в прокуратуру, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Как сообщили в Telegram-канале МВД, в Жамбылской области уголовное дело в отношении жителя Таласского района, которого обвиняют в систематическом избиении двух несовершеннолетних, с обвинительным актом направлено в прокурору для последующего рассмотрения в суде.
"Напомним, подозреваемый был задержан полицейскими незамедлительно и заключен под стражу. Пострадавшие дети помещены в центр поддержки детей в Таразе, где им оказана необходимая психологическая и правовая помощь", - сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что ход расследования находился на личном контроле Министра внутренних дел.
Напомним, в начале августа в Сети появилась информация о двух детях, якобы удерживаемых в рабстве на территории Жамбылской области. Было возбуждено уголовное дело.
Позже по поручению акима региона Ербола Карашукеева была создана специальная рабочая группа в Жамбылской области для детального изучения обстоятельств происшествия.
