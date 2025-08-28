"Детей держали в рабстве" в Жамбылской области: дело направили в прокуратуру

В Жамбылской области полицейские завершили расследование по делу о жестоком обращении с детьми. Его направили в прокуратуру, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщили в Telegram-канале МВД, в Жамбылской области уголовное дело в отношении жителя Таласского района, которого обвиняют в систематическом избиении двух несовершеннолетних, с обвинительным актом направлено в прокурору для последующего рассмотрения в суде.

"Напомним, подозреваемый был задержан полицейскими незамедлительно и заключен под стражу. Пострадавшие дети помещены в центр поддержки детей в Таразе, где им оказана необходимая психологическая и правовая помощь", - сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что ход расследования находился на личном контроле Министра внутренних дел.

Напомним, в начале августа в Сети появилась информация о двух детях, якобы удерживаемых в рабстве на территории Жамбылской области. Было возбуждено уголовное дело.

Позже по поручению акима региона Ербола Карашукеева была создана специальная рабочая группа в Жамбылской области для детального изучения обстоятельств происшествия.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.