Житель Шымкента переоборудовал баню и лишился свободы
Опубликовано:
В Шымкенте вынесли приговор обвиняемому в покушении на незаконное изготовление психотропных веществ с целью их сбыта. Его лишили свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.
По информации ️Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента в Telegram-канале, в сентябре прошлого года подсудимый посредством Telegram вступил в сговор с неустановленным лицом. Он хотел быстро обогатиться, но путем незаконного изготовления с последующим сбытом психотропного вещества.
"Так, на территории города Шымкента он арендовал жилой дом, приобрел в городе Алматы специальные прекурсоры и химические вещества, предназначенные для изготовления психотропных средств, доставил их в арендованный дом и оборудовал лабораторию в бане на придомовой территории.
В ходе изготовления психотропного вещества α-пирролидиновалерофенон (а-PVP) в особо крупном размере, общим весом 2624,2 грамма, был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в суде.
Уголовное дело рассматривалось по ч.3 ст.24, п.п.1), 3) ч.3 ст.297-1 УК РК - незаконное изготовление психотропных веществ в крупном размере в целях сбыта группой лиц по предварительному сговору, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам.
Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы. Подсудимый признал свою вину и просил назначить ему более мягкое наказание.
Суд признал М. виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 5 месяцев лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Астане полицейские в ходе патрулирования остановили автомобиль - у водителя и в салоне изъяли 8 свертков с наркотическими веществами.
А в Мангистауской области спецназ "Беркут" задержал местного жителя, подозреваемого в выращивании марихуаны во дворе своего дома.
