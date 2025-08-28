Житель Шымкента переоборудовал баню и лишился свободы

В Шымкенте вынесли приговор обвиняемому в покушении на незаконное изготовление психотропных веществ с целью их сбыта. Его лишили свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

По информации ️Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента в Telegram-канале, в сентябре прошлого года подсудимый посредством Telegram вступил в сговор с неустановленным лицом. Он хотел быстро обогатиться, но путем незаконного изготовления с последующим сбытом психотропного вещества.

"Так, на территории города Шымкента он арендовал жилой дом, приобрел в городе Алматы специальные прекурсоры и химические вещества, предназначенные для изготовления психотропных средств, доставил их в арендованный дом и оборудовал лабораторию в бане на придомовой территории.

В ходе изготовления психотропного вещества α-пирролидиновалерофенон (а-PVP) в особо крупном размере, общим весом 2624,2 грамма, был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в суде.

Уголовное дело рассматривалось по ч.3 ст.24, п.п.1), 3) ч.3 ст.297-1 УК РК - незаконное изготовление психотропных веществ в крупном размере в целях сбыта группой лиц по предварительному сговору, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам.

Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы. Подсудимый признал свою вину и просил назначить ему более мягкое наказание.

Суд признал М. виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 5 месяцев лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

