Двое мужчин занервничали при виде полицейских и их задержали в Астане (видео)

Столичные полицейские в ходе патрулирования остановили автомобиль - у водителя и в салоне изъяли 8 свертков с наркотическими веществами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным Polisia.kz, полицейские остановили автомобиль Chevrolet Cobalt для проверки документов. В салоне находились 32-летний водитель и его 31-летний пассажир. При виде сотрудников полиции мужчины занервничали и попытались скрыться, но их задержали.

"В ходе личного обыска у водителя изъято 6 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. При дальнейшем досмотре автомобиля под ковриком обнаружено еще 2 свертка. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось синтетическим наркотиком - мефедроном", - рассказали в МВД.

По информации оперативников, задержанные на протяжении двух недель работали закладчиками интернет-магазина, занимавшегося сбытом наркотиков. Они, по версии полиции, получали фасованные свертки из тайников и делали новые закладки для дальнейшего распространения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится следствие.

В полиции напомнили, что участие в распространении наркотиков, в том числе посредством закладок, является тяжким преступлением и влечет строгую уголовную ответственность.

Сегодня мы также писали, что в Мангистауской области спецназ "Беркут" задержал местного жителя, подозреваемого в выращивании марихуаны во дворе своего дома.

Ранее в Шуском районе Жамбылской области при обыске в палатке изъяли свыше 200 кг марихуаны. Полицейские задержали двух местных жителей, их водворили в изолятор временного содержания.

А в Алматинской области полицейские совместно с ДКНБ обнаружили наркоплантацию - на территории крестьянского хозяйства среди кукурузы росли 233 куста конопли. Кроме того, в шалаше изъяли 58 пробирок с семенами марихуаны.

