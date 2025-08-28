Подавшему апелляцию экс-вице-министру Кожагапанову предложили увеличить срок

В столичном суде продолжается рассмотрение апелляции по делу экс-вице-министра культуры Ерлана Кожагапанова и гендиректора агентства SUCCESS K Ляззат Коккозовой, передает корреспондент NUR.KZ.

Стороны защиты осужденных выступают за отмену приговора. Сторона обвинения сегодня выступила с ходатайством наказать осужденных еще сильнее, увеличив срок.

Прокурор предложил назначить экс-вице-министру Ерлану Кожагапанову 7 лет лишения свободы. Сейчас его срок составляет 3 года за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия - в частности, за лоббирование интересов агентства SUCCESS при проведении казахстанско-российского форума в Петропавловске, смета которого была увеличена в 2 раза.

Сам Кожагапанов в суде заявил, что обвинения в его адрес не обоснованы.

Напомним, о задержании экс-вице-министра культуры и спорта, подозреваемого в совершении тяжкого коррупционного преступления, стало известно в начале марта прошлого года.

В июле Антикор сообщил, что расследование по делу завершено.

В ведомстве отмечали, что вместе с экс-министром обвиняемыми по делу проходит руководство подрядной организации. Их всех подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств.

Отмечалось, что ущерб по этому делу составляет более 1 млрд тенге.

В январе дело было направлено в суд. В мае экс-вице-министру спорта Кожагапанову вынесли приговор в Астане: его приговорили к трем годам лишения свободы.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Параграф", Кожагапанов Ерлан Токтарханович родился в 1968 году в Алматинской области.

Должность вице-министра культуры и спорта Кожагапанов занимал дважды – с 2017 по 2019 годы, а также с апреля по сентябрь 2021 года/

