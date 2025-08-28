"Обещал авто по низкой цене": астанчане доверились знакомому и остались ни с чем
В Астане задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он воспользовался доверием знакомых и завладел их деньгами, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
На медиапортале МВД сообщили, что задержанного подозревают в мошенничестве - в том, что он брал у своих приятелей крупные суммы за оказание услуги, но не выполнял своих обязательств.
По данным следствия, подозреваемый устанавливал доверительные отношения со знакомыми и обещал доставить автомобили из-за рубежа по низкой цене, а также оформить все необходимые документы.
"Потерпевшие отмечают, что доверились мужчине, поскольку знали его лично и считали авторитетным человеком. Воспользовавшись доверием, подозреваемый завладел их средствами. На данный момент установлена его причастность к пяти аналогичным эпизодам мошенничества, общий ущерб превысил 750 тыс. тенге", - пояснили в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности:
- заключать официальные договоры при передаче крупных сумм;
- проверять надежность лиц, предлагающих услуги;
- при малейших сомнениях сразу обращаться в полицию.
Напомним, ранее в Астане осудили двух женщин, которые обманули казахстанцев на сумму свыше 1 млрд тенге - осужденные разработали мошенническую схему.
А в Алматы не так давно полицейские задержали девушку, которую подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она сдавала в аренду квартиру, которой на деле у нее нет.
