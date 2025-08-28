Оператора АЗС осудили в Таразе

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Оператора АЗС осудили в Таразе

      Опубликовано:

      Автозаправка
      Сотрудница АЗС. Иллюстративное фото: Hispanolistic / Getty Images

      В Таразе вынесли приговор в отношении работника автозаправочной станции. Женщину обвинили в хищении свыше 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту хищения вверенного имущества в крупном размере (п.1 ч.3 ст.189 УК) рассмотрели в суде №2 Тараза.

      "Подсудимая, работая оператором автозаправочной станции, совершила хищение денежных средств из дохода АЗС путем изъятия наличных денег и завышения сумм, полученных от терминала, в расчетных документах, составляя выписки за прошедшие дни, удаляя и изменяя их без указания даты и времени", - установил суд.

      Таким образом АЗС был причинен ущерб в размере более 5 млн тенге.

      Вина подсудимой была полностью доказана ее признаниями, показаниями сторон, расчетной документацией АЗС, заключением судебной бухгалтерской экспертизы и другими материалами дела.

      Прокурор ходатайствовал о назначении женщине 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

      Подсудимая признала вину. Она пояснила, что уже возместила 500 тысяч тенге, просила суд дать возможность возместить ущерб и не лишать ее свободы.

      Потерпевшая сторона просила взыскать оставшуюся часть ущерба в полном объеме, а назначение наказания оставила на усмотрение суда.

      Санкция ст.189 ч.3 УК предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.

      Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, семейно-социальное и материальное положение. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

      Приговором суда женщину признали виновной. Ей назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы. С применением Закона "Об амнистии" срок наказания сократили на 1/5 часть. В результате подсудимой назначили 2 года 9 месяцев лишения свободы. С применением ст.63 УК назначенное наказание признано условным.

      Гражданский иск был удовлетворен. С осужденной в пользу потерпевшего взыскан ущерб в размере более 4,5 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

      Ранее стало известно, что в Астане бывшего менеджера по продажам подозревают в хищении крупной суммы денег у компании уже после увольнения. Мужчина имел доступ к банковскому аккаунту фирмы, откуда исчезло 14 млн тенге. Его задержали, проводится расследование.

      В Северо-Казахстанской области более 46 миллионов тенге из бюджета похитили бывшие сотрудники акимата. При этом экс-чиновники свою вину отрицали и в содеянном не раскаялись. Их лишили свободы, взыскав причиненный материальный ущерб. 

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.