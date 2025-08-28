Оператора АЗС осудили в Таразе

В Таразе вынесли приговор в отношении работника автозаправочной станции. Женщину обвинили в хищении свыше 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту хищения вверенного имущества в крупном размере (п.1 ч.3 ст.189 УК) рассмотрели в суде №2 Тараза.

"Подсудимая, работая оператором автозаправочной станции, совершила хищение денежных средств из дохода АЗС путем изъятия наличных денег и завышения сумм, полученных от терминала, в расчетных документах, составляя выписки за прошедшие дни, удаляя и изменяя их без указания даты и времени", - установил суд.

Таким образом АЗС был причинен ущерб в размере более 5 млн тенге.

Вина подсудимой была полностью доказана ее признаниями, показаниями сторон, расчетной документацией АЗС, заключением судебной бухгалтерской экспертизы и другими материалами дела.

Прокурор ходатайствовал о назначении женщине 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Подсудимая признала вину. Она пояснила, что уже возместила 500 тысяч тенге, просила суд дать возможность возместить ущерб и не лишать ее свободы.

Потерпевшая сторона просила взыскать оставшуюся часть ущерба в полном объеме, а назначение наказания оставила на усмотрение суда.

Санкция ст.189 ч.3 УК предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, семейно-социальное и материальное положение. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда женщину признали виновной. Ей назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы. С применением Закона "Об амнистии" срок наказания сократили на 1/5 часть. В результате подсудимой назначили 2 года 9 месяцев лишения свободы. С применением ст.63 УК назначенное наказание признано условным.

Гражданский иск был удовлетворен. С осужденной в пользу потерпевшего взыскан ущерб в размере более 4,5 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

