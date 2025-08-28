jitsu gif
      18-летняя девушка из Костаная рассказала, как после просмотра Instagram на нее вышла полиция

      Плачущая девушка
      Девушка плачет. Иллюстративное фото: PORNCHAI SODA / Getty Images

      18-летнюю жительницу Костаная задержали по подозрению в участии в мошеннической схеме. Она откликнулась на объявление о работе в Instagram, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, в Костанае была задержана девушка.

      "Она по незнанию оказалась участницей мошеннической схемы. Она регистрировала SIM-карты на свое имя и активировала на них WhatsApp - за это ей обещали легкий заработок", - рассказали в ДП Костанайской области.

      Через одну из таких SIM-карт мошенники обманули 54-летнюю женщину из другого региона на 480 тыс. тенге. Теперь девушка стала фигуранткой уголовного дела.

      "Мне 18 лет, я из Костаная. В начале августа листала ленту Instagram и увидела объявление. Перешла по ссылке в Telegram и узнала о работе, где можно было активировать SIM-карты и зарабатывать на этом деньги. За эту работу мне предлагали 8 долларов за один номер, который отстаивал более 20 минут. Моя задача была сначала закупить SIM-карты, потом активировать номер, зарегистрировать на этот номер WhatsApp и ставить в бот. Этот бот присылал код на связывание устройств. В конце августа на меня вышли сотрудники полиции", - рассказала девушка.

      "Следствие выясняет, знала ли она о преступной схеме, но ответственность все равно наступает, даже если вы действуете "по просьбе" или "за вознаграждение", - отметили в ведомстве.

      В полиции напомнили, что никогда не следует регистрировать SIM-карты, банковские или мессенджер-аккаунты на свое имя ради сомнительного заработка.

      "Ваши данные могут быть использованы в преступных целях, а вы окажетесь под следствием", - пояснили в ДП региона.

      Ранее Нацбанк сообщил о принятии поправок в законе, по которым процедуру возврата средств гражданам, потерпевшим от мошеннических действий, упростили. Будет создана база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях. 

      В Алматы задержали двоих подозреваемых в содействии иностранным сообщникам и оказании им юридической помощи в схеме интернет-мошенничества. По данным прокуратуры, ежедневно с использованием данной схемы совершалось до 2 000 звонков казахстанцам с целью хищения денег.

