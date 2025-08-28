Ущерб на миллиард: две женщины "помогали" покупать элитное жилье в Алматы и Астане

В Астане осудили двух женщин, которые обманули казахстанцев на сумму свыше 1 млрд тенге - осужденные разработали мошенническую схему, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

Как пояснили в надзорном ведомстве, две знакомые на протяжении нескольких лет, действуя под видом госпрограммы, разработали схему мошенничества.

"Они арендовали офис, использовали реквизиты действующего ТОО и заключали фиктивные договора, вводя граждан в заблуждение обещаниями содействия в приобретении элитного жилья на льготных условиях в городах Астаны и Алматы и получении займов, кредитов по госпрограмме", - сообщили в столичной прокуратуре.

В результате их действий 150 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге.

Приговором суда они осуждены к 6 годам 8 месяцам лишения свободы каждая, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности сроком на 5 лет.

Причиненный материальный ущерб был взыскан с осужденных.

Приговор вступил в законную силу. Отмечается, что он был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств.

А в Алматы не так давно полицейские задержали девушку, которую подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она сдавала в аренду квартиру, которой на деле у нее нет.

До этого в Астане полицейские задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в сдаче в аренду несуществующих домов в городах Астана, Алматы и на базе отдыха "Бурабай".

