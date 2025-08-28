Ущерб на миллиард: две женщины "помогали" покупать элитное жилье в Алматы и Астане
В Астане осудили двух женщин, которые обманули казахстанцев на сумму свыше 1 млрд тенге - осужденные разработали мошенническую схему, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.
Как пояснили в надзорном ведомстве, две знакомые на протяжении нескольких лет, действуя под видом госпрограммы, разработали схему мошенничества.
"Они арендовали офис, использовали реквизиты действующего ТОО и заключали фиктивные договора, вводя граждан в заблуждение обещаниями содействия в приобретении элитного жилья на льготных условиях в городах Астаны и Алматы и получении займов, кредитов по госпрограмме", - сообщили в столичной прокуратуре.
В результате их действий 150 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге.
Приговором суда они осуждены к 6 годам 8 месяцам лишения свободы каждая, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности сроком на 5 лет.
Причиненный материальный ущерб был взыскан с осужденных.
Приговор вступил в законную силу. Отмечается, что он был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств.
А в Алматы не так давно полицейские задержали девушку, которую подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она сдавала в аренду квартиру, которой на деле у нее нет.
До этого в Астане полицейские задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в сдаче в аренду несуществующих домов в городах Астана, Алматы и на базе отдыха "Бурабай".
