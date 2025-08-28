"Почему минималку дали?": пятерых экс-полицейских осудили за избиение жителя Актау

В Актау пятеро полицейских узнали приговор за избиение местного жителя. Трое из них были приговорены к пяти годам лишения свободы, сообщает телеканал "Астана".

По данным телеканала, трое из обвиняемых получили по 5 лет лишения свободы, еще двоим ограничили свободу. Отмечается, что присяжные заседатели оправдали обвиняемых по статье "Пытки" за недостаточностью доказательств.

Сообщается, что дело пересматривали по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия", 8 месяцев обвиняемые находились под домашним арестом. Адвокат одного из осужденных Берик Утегулов считает, что доказательств о вине его подзащитного собрано не было.

"Когда человека избивают, наносят ему травмы, побои, его истязают, пытаются из него получить, выбить какие-то показания, по крайней мере он должен был выйти оттуда хромая. Но изучив все материалы дела, все видеозаписи, мы видим только одно: наоборот, потерпевший явно проявляет свое неуважение к органам, сотрудникам полиции. Считаем, что вина не доказана. Все обвинение строилось только на показаниях самого потерпевшего. Каких-либо честных других доказательств не было", - заявил адвокат.

Между тем, приговор в виде 5-тилетнего лишения свободы для обидчиков, потерпевший считает лояльным. По его словам, суд прошел с нарушениями, во внимание якобы не были взяты кадры избиения, аудиозаписи, доказывающие факт вины бывших правоохранителей. Мужчина уже написал апелляционную жалобу.

"Домашний арест, кстати, сделали 1 за 2. Как так, я не понимаю! В СИЗО 1 за 1, 5, а домашний арест сделали 1 за 2. Получается в СИЗО комфорт лучше, чем дома получается? Апелляционную жалобу я подал.

В прокуратуру написал и буду добиваться справедливости. Чтобы тот, кто держал дверь, кому минималку дали - пять дали, как положено, а те, кто меня избивал, чтобы больше пяти. Почему минималку дали? Потому что они не признали вину, не раскаялись", - завил потерпевший Зигмунд Азизли.

Напомним, в марте этого года в Актау мужчина заявил об избиении со стороны полицейских. Якобы его вынуждали сознаться в краже. На обвинения ответили в ДП Мангистауской области.

В июне в области Ұлытау вынесли приговор трем полицейским, обвиняемым в пытках в здании районного отдела полиции и причинении вреда здоровью потерпевшего.

А в Алматы вынесли приговор сотрудников полиции признали виновными в применении пыток в отношении доставленного гражданина, в целях получения от него признательных показаний о краже чужого имущества.

