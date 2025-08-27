Столичная компания потеряла миллионы: в хищении подозревают экс-сотрудника
В Астане бывшего менеджера одной из компаний подозревают в хищении крупной суммы денег уже после увольнения. Мужчину задержали, проводится расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
На информационном медиапортале МВД сообщили, что подозреваемым является 28-летний мужчина. По данным полиции, когда он работал менеджером по продажам, имел доступ к банковскому аккаунту компании, чем в дальнейшем и воспользовался в личных целях.
"После увольнения его доступ не был аннулирован, чем он воспользовался: на протяжении нескольких месяцев переводил деньги на свои счета. Общий ущерб компании составил 14 млн тенге. Похищенные средства подозреваемый тратил на личные нужды", - пояснили в ведомстве.
В полиции заверили, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
