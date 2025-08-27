Рестобар в Актобе закрыли на месяц после 7 преступлений

В Актобе деятельность рестобара приостановили за систематические нарушения. С начала года поступило 60 сообщений о правонарушениях, связанных с заведением, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, по ходатайству полиции в Актобе временно приостановили деятельность одного из развлекательных заведений города.

С начала года на пульт "102" центра оперативного управления поступило около 60 сообщений о правонарушениях, связанных с этим заведением.

"В ходе проверки установлено, что было совершено 10 правонарушений со стороны как клиентов, так и самого заведения, а также зафиксировано 7 преступлений. Кроме того, выявлены два случая нахождения несовершеннолетних в рестобаре в ночное время, что является нарушением действующего законодательства", - рассказали в МВД.

Полицейские собрали соответствующий материал и направили в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Актобе. По решению суда индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности и приостановлена деятельность заведения на один месяц.

Ранее в Жамбылской области суд поставил точку в споре ресторана и шеф-повара из-за упущенной выгоды на сумму более 1,8 млн тенге. По версии работодателя, в июне 2024 года шеф-повар два дня не выходил на работу без уважительных причин. Работник не согласился с этим и подал встречный иск.

Жители частного сектора в Шымкенте объявили бойкот из-за возведения ресторана на месте снесенных жилых домов. По словам предпринимателя, строительство пока не началось - идут только подготовительные работы. Он уверяет, что работает по закону и соблюдает все нормы.

