"Павлодарка выбросила детей из окна": женщину выписали из больницы

Павлодарку, которая, по словам очевидцев, выбросила своих детей из окна и сама упала с высоты, выписали из больницы. Врачи сообщили, что ходить она сможет только через полгода, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба первой городской больницы, 26 августа женщину выписали в удовлетворительном состоянии.

Ей провели несколько операций: остеосинтез обеих пяточных костей, остеосинтез левой и правой плечевых костей.

Женщине предписали постельный режим на два месяца, после - реабилитацию.

"Самостоятельно ходить она сможет примерно через полгода", - уточнили медики.

Напомним, 30 июля в службу скорой помощи поступил вызов от прохожего. Повод - в одном из домов по улице Нурмагамбетова в Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей, после чего попыталась свести счеты с жизнью.

Двоих детей 2024 и 2017 годов рождения в тяжелом состоянии доставили в детскую областную больницу. Женщину в тяжелом состоянии отвезли в Павлодарскую городскую больницу №1.

В департаменте полиции сообщили, что возбуждены уголовные дела.

Соседи женщины, которая, по версии очевидцев, выбросила своих детей из окна, а затем пыталась покончить с собой, рассказали подробности трагедии.

Позже стало известно, что полуторогодовалый малыш скончался. Его старшего брата выписали из больницы. Мальчику прописали соблюдать строгий постельный режим в течение одного месяца, а на восстановление уйдет около года.

