"Павлодарка выбросила детей из окна": женщину выписали из больницы
Опубликовано:
Павлодарку, которая, по словам очевидцев, выбросила своих детей из окна и сама упала с высоты, выписали из больницы. Врачи сообщили, что ходить она сможет только через полгода, передает NUR.KZ.
Как сообщает пресс-служба первой городской больницы, 26 августа женщину выписали в удовлетворительном состоянии.
Ей провели несколько операций: остеосинтез обеих пяточных костей, остеосинтез левой и правой плечевых костей.
Женщине предписали постельный режим на два месяца, после - реабилитацию.
"Самостоятельно ходить она сможет примерно через полгода", - уточнили медики.
Напомним, 30 июля в службу скорой помощи поступил вызов от прохожего. Повод - в одном из домов по улице Нурмагамбетова в Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей, после чего попыталась свести счеты с жизнью.
Двоих детей 2024 и 2017 годов рождения в тяжелом состоянии доставили в детскую областную больницу. Женщину в тяжелом состоянии отвезли в Павлодарскую городскую больницу №1.
В департаменте полиции сообщили, что возбуждены уголовные дела.
Соседи женщины, которая, по версии очевидцев, выбросила своих детей из окна, а затем пыталась покончить с собой, рассказали подробности трагедии.
Позже стало известно, что полуторогодовалый малыш скончался. Его старшего брата выписали из больницы. Мальчику прописали соблюдать строгий постельный режим в течение одного месяца, а на восстановление уйдет около года.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2279499-pavlodarka-vybrosila-detey-iz-okna-zhenshchinu-vypisali-iz-bolnicy/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах