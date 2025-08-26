Пассажирка с помощью банки пива и камня разгромила машину таксиста в Шымкенте

Жительница Шымкента избежала уголовной ответственности после того, как разгромила автомобиль местного таксиста, передает NUR.KZ со ссылкой на суд. Водитель и пассажирка примирились в суде.

По данным суда, жительницу Шымкента С. обвиняли в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, причинившем значительный ущерб. Отмечается, что все произошло в июне этого года, в 05:30 утра.

"Между ней и водителем такси возникло недопонимание, переросшее в конфликт. В результате подсудимая стеклянной бутылкой из-под пива, находившейся у нее в руках, разбила переднюю панель и монитор в салоне автомобиля марки Geely Emgrand, принадлежащего потерпевшему, затем вышла из машины и бутылкой разбила боковое левое переднее стекло.

После чего, взяв камень, лежавший на обочине дороги, разбила переднее и заднее стекла, а также повредила пластиковую деталь внутренней обшивки левой двери, умышленно причинив значительный ущерб потерпевшему",- сказано в сообщении.

Во время суда прокурор просил суд прекратить дело в связи с примирением сторон. Потерпевший был с этим согласен, так как подсудимая возместила ущерб. Поэтому суд освободил С. от уголовной ответственности.

Напомним, в июне в Сети распространилось видео из Шымкента, на котором девушка голыми руками разгромила автомобиль сервиса такси. Инцидент прокомментировали в полиции.

А в начале этого месяца появилась информация о нападении на таксиста в Шымкенте. Пассажирка осталась недовольна местом, куда ее привез водитель, из-за того, что ей было тяжело идти на каблуках.

