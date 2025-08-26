Скандального пикапера заочно арестовали в России: ранее ему запретили въезд в Казахстан
В Москве суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли по делу о насильственных действиях сексуального характера, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС. В прошлом блогер попал в скандал в Казахстане.
По данным агентства, Тверской районный суд Москвы заочно арестовал блогера Алекса Лесли по делу о насильственных действиях сексуального характера.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кириллову меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции", - сказали агентству.
Заседание прошло в закрытом для прессы режиме, так как дело связано с нарушением половой неприкосновенности. Его обвиняли в действиях сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, потерпевшей или к другим лицам.
Отметим, несколько лет назад данный блогер попал в скандал в Казахстане. Тогда в социальных сетях распространилось видео, записанное им, в котором мужчина, называвший себя пикапером, рассказывал о своем предстоящем тренинге в Алматы по соблазнению казахстанских девушек. Тренинг блогер тогда решил назвать "Кто найдет самую горячую казашку?"
После этого стало известно, что блогеру на год запретили въезд в нашу страну. Кроме того, на тот момент вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что власти изучат заявление российского пикапера Алекса Лесли в адрес казашек. Еще позже Василенко заявил, что в Казахстане Лесли "не ждут ни обычные граждане, ни обычные казахстанки, казахстанцы, ни правительство".
Добавим, что в 2019 году Алекс Лесли девять месяцев провел в тайской следственной тюрьме. Его обвиняли по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде, он признали себя виновным. Его приговорили к условному сроку заключения и фактическому заключению в девять месяцев, равному уже отбытому сроку.
Затем его задержали в московском аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Таиланда. Лесли подозревали в вовлечении в занятие проституцией. Однако позже суд освободил его под обязательство о явке к следователю.
