Ущерб на 390 млн тенге: 20 человек осудили в Туркестанской области

В Туркестанской области 20 человек оказались на скамье подсудимых по обвинению в организации и участии в финансовой пирамиде. Деньги собирали как "инвестиции в разработку лекарства", передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении 20 лиц рассмотрел Толебийский районный суд.

Следственный орган предъявил троим обвинение в руководстве финансовой пирамидой (п.3 ч.2 ст.217 УК РК). Остальные 17 человек обвинялись в участии в ней (ч.5 ст.28 - п.3 ч.2 ст.217 УК).

"Трое подсудимых руководили структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group, а остальные 17 подсудимых привлекали людей посредством рекламы финансовой пирамиды", - установил суд.

По материалам суда, с 2022 по 2023 годы подсудимые под предлогом "инвестиций в разработку лекарственного препарата" причинили 279 потерпевшим ущерб на общую сумму 391 690 170 тенге.

Прокурор просил назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы.

Шестеро подсудимых просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы, а остальные подсудимые просили оправдать их.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств состояние здоровья подсудимых, их характеристики, семейное положение, а также наличие несовершеннолетних детей. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

Приговором суда одну из подсудимых приговорили к 7 годам лишения свободы. Двое других обвиняемых в руководстве финансовой пирамидой получили по 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

16 подсудимым назначили наказание в виде ограничения свободы сроком от 2 до 3 лет. Еще одну подсудимую приговорили к 3 годам лишения свободы, но на основании ч.1 ст.74 УК срок отбывания наказания отсрочили на 5 лет.

За потерпевшими признали право на предъявление гражданского иска, а вопрос о его размере будет рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Дело финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical

В апреле 2023 года стало известно, что в Алматы начали досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing.

В АФМ тогда заявили, что компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Были задержаны и водворены в ИВС двое активных лидеров организации.

Позже появилась информация, что в Казахстане расследуют 17 уголовных дел по факту создания финпирамиды Chia Tai Tianqing. Сумма ущерба составила более 7 млрд тенге. Предположительно, организатором является гражданин Китая, который покинул территорию нашей страны.

В ноябре 2023 года в АФМ сообщили, что главу подразделения Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical арестовали в ВКО.

Позже было объявлено, что дело в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical в трех областях Казахстана завершили и направили в суд.

Также было окончено досудебное расследование в отношении руководства столичного структурного подразделения Chia Tai Tianqing Pharmaceutical. В АФМ уточнили, что общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168,5 млн тенге.

Расследование в отношении руководителя очередного структурного подразделения финансовой пирамидой Chia Tai Tianging завершил и Департамент АФМ по Шымкенту.

В Астане руководителю филиала финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical вынесли приговор.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.