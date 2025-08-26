"У одного автомат, у другого нож": участников массовой драки у озера Сайран задержали в Алматы

Полиция Алматы предотвратила массовую драку около озера Сайран, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса. Отмечается, что у одного из участников конфликта был макет оружия, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале EgovPress опубликовали информацию о том, что сегодня утром в одном из заведений около озера Сайран якобы произошла массовая драка.

"Очевидцы утверждают, что у одного из участников был автомат Калашникова, а у другого нож", - сказано в публикации.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"Сегодня утром сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП предотвращена попытка группового конфликта среди молодежи на почве возникших неприязненных отношений. Благодаря информации, полученной оперативным путем, действия были своевременно пресечены.

Все участники установлены и задержаны. При проведении обыска у одного из участников был изъят макет, внешне схожий с автоматом Калашникова, не представляющий опасности для окружающих", - сказано в сообщении.

Сегодня мы также писали, что празднование дня рождения привело к ночному дебошу в Актау. У одного из участников драки заметили предмет, похожий на нож. Всех участников конфликта доставили в отдел полиции.

До этого на одной из улиц Шымкента на видео сняли эпическую массовую драку. Всех участников потасовки задержали, возбуждено уголовное дело. Также в Сети опубликовали видео потасовки между двумя группами молодых людей в Қонаеве. В ходе конфликта автомобиль наехал на нескольких людей.

На одной из курортных зон Алаколя сняли на видео конфликт между отдыхающими. В полиции заявили, что драка была не массовой - повздорили только два человека, а остальные стали очевидцами.

