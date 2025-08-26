Празднование дня рождения закончилось шумной дракой в Актау

Празднование дня рождения привело к ночному дебошу в Актау. У одного из участников драки заметили предмет, похожий на нож. Всех участников конфликта доставили в отдел полиции, передает Lada.kz.

Жители 19 микрорайона Актау вновь пожаловались на ночной шум и драки под окнами. По их словам, компании из близлежащих кафе и баров часто устраивают шумные посиделки во дворе 23-го дома.

Очередной инцидент произошел ночью, когда группа людей отмечала день рождения.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как двое молодых людей дерутся, а один из участников размахивает предметом в руках, похожим на нож. "Медиатором" выступает девушка, пытаясь остановить агрессию.

В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что всех участников конфликта установили и доставили в отдел.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится всестороннее расследование. В больницу никто не обращался", - уточнили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле правоохранительных органов.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

