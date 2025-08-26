jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Астанчанин хотел поскорее получить водительские права, но лишился денег

      Опубликовано:

      Мужчина держит в руке права и трубку телефона
      Водительские права. Иллюстративное фото: Polisia.kz

      Полиция раскрыла схему обмана в столице - астанчанин стал жертвой мошенника, который пообещал помочь с получением прав, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      По информации стражей порядка, злоумышленник через общих знакомых познакомился с потерпевшим и убедил его, что имеет "связи", позволяющие ускорить оформление водительского удостоверения.

      Однако после устной договоренности о вознаграждении подозреваемый получил персональные данные и предоплату, но вскоре перестал выходить на связь.

      По данному факту полицейскими зарегистрировано уголовное дело по статье "Мошенничество".

      В полиции напомнили, что любые попытки получить водительское удостоверение незаконным путем неизбежно влекут уголовную ответственность. Данный документ можно оформить только в установленном порядке - через обучение и сдачу экзаменов.

      Недавно мы писали, что в Актобе мужчину подозревают в обмане 6 человек при обещании помощи в получении водительских прав. Люди потеряли около 2 млн тенге.

      В мае этого года в АФМ заявили, что в Шымкенте пресечена деятельность предполагаемой ОПГ, которая на системной основе за деньги выдавала водительские удостоверения.

      По данным ведомства, в период с 2023-2024 годы должностные лица во главе с руководителем спецЦОНа №2 НАО "Правительство для граждан" организовали незаконную схему оформления прав в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов. Их "услуги" стоили от 150 до 400 тыс. тенге.

      В результате как минимум 500 человек незаконно получили водительские удостоверения. С санкции суда 12 человек арестованы.

      Согласно информации на сайте "Электронного правительства", процесс получения водительского удостоверения можно условно разделить на несколько этапов:

      • обучение правилам дорожного движения и практическому управлению транспортным средством;
      • сбор документов; 
      • подача документов;
      • сдача экзаменов и получение водительского удостоверения.

      Практический экзамен принимается на транспортном средстве той категории на право управления, которой будет выдаваться водительское удостоверение.

      На эк­за­мен до­пус­ка­ют­ся: 

      • ли­ца, же­ла­ющие по­лучить пра­во на уп­равле­ние транс­пор­тны­ми средс­тва­ми ка­тего­рии "А", "В", "С", "Д", "Е", трам­ва­ями, трол­лей­бу­сами, про­шед­шие пол­ный курс под­го­тов­ки в учеб­ных ор­га­низа­ци­ях, а до на­чала обу­чения – ме­дицинс­кое ос­ви­детель­ство­вание с пре­дос­тавле­ни­ем; 
      • ли­ца, са­мос­то­ятель­но под­го­товив­ши­еся в объеме со­от­ветс­тву­ющих прог­рамм для по­луче­ния удос­то­вере­ния на пра­во уп­равле­ния транс­пор­тны­ми средс­тва­ми ка­тего­рии «А» и «В» и про­жива­ющие в мес­тах где от­сутс­тву­ют ор­га­низа­ции по под­го­тов­ке и пе­репод­го­тов­ке во­дите­лей транс­пор­тных средств. 
      • ли­ца, окон­чившие выс­шие и сред­не-спе­ци­аль­ные учеб­ные за­веде­ния по ав­то­мобиль­но-трак­торной спе­ци­аль­нос­ти, на предс­тав­ле­ние пра­ва на уп­равле­ние транс­пор­тны­ми средс­тва­ми, от­но­сящи­мися к ка­тего­рии "А", "В" при предъяв­ле­нии ко­пии дип­ло­ма, вы­писок из се­мест­ро­вых и эк­за­мена­ци­он­ных ве­домос­тей, при­ложе­ний к дип­ло­му и сда­чи в РЭП те­оре­тичес­ко­го и прак­ти­чес­ко­го эк­за­менов по зап­ра­шива­емым ка­тего­ри­ям.

      Экзамены сдаются в следующей последовательности: сначала теоретический, затем - практический.

