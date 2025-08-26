Астанчанин хотел поскорее получить водительские права, но лишился денег
Полиция раскрыла схему обмана в столице - астанчанин стал жертвой мошенника, который пообещал помочь с получением прав, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
По информации стражей порядка, злоумышленник через общих знакомых познакомился с потерпевшим и убедил его, что имеет "связи", позволяющие ускорить оформление водительского удостоверения.
Однако после устной договоренности о вознаграждении подозреваемый получил персональные данные и предоплату, но вскоре перестал выходить на связь.
По данному факту полицейскими зарегистрировано уголовное дело по статье "Мошенничество".
В полиции напомнили, что любые попытки получить водительское удостоверение незаконным путем неизбежно влекут уголовную ответственность. Данный документ можно оформить только в установленном порядке - через обучение и сдачу экзаменов.
Недавно мы писали, что в Актобе мужчину подозревают в обмане 6 человек при обещании помощи в получении водительских прав. Люди потеряли около 2 млн тенге.
В мае этого года в АФМ заявили, что в Шымкенте пресечена деятельность предполагаемой ОПГ, которая на системной основе за деньги выдавала водительские удостоверения.
По данным ведомства, в период с 2023-2024 годы должностные лица во главе с руководителем спецЦОНа №2 НАО "Правительство для граждан" организовали незаконную схему оформления прав в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов. Их "услуги" стоили от 150 до 400 тыс. тенге.
В результате как минимум 500 человек незаконно получили водительские удостоверения. С санкции суда 12 человек арестованы.
Согласно информации на сайте "Электронного правительства", процесс получения водительского удостоверения можно условно разделить на несколько этапов:
- обучение правилам дорожного движения и практическому управлению транспортным средством;
- сбор документов;
- подача документов;
- сдача экзаменов и получение водительского удостоверения.
Практический экзамен принимается на транспортном средстве той категории на право управления, которой будет выдаваться водительское удостоверение.
На экзамен допускаются:
- лица, желающие получить право на управление транспортными средствами категории "А", "В", "С", "Д", "Е", трамваями, троллейбусами, прошедшие полный курс подготовки в учебных организациях, а до начала обучения – медицинское освидетельствование с предоставлением;
- лица, самостоятельно подготовившиеся в объеме соответствующих программ для получения удостоверения на право управления транспортными средствами категории «А» и «В» и проживающие в местах где отсутствуют организации по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.
- лица, окончившие высшие и средне-специальные учебные заведения по автомобильно-тракторной специальности, на представление права на управление транспортными средствами, относящимися к категории "А", "В" при предъявлении копии диплома, выписок из семестровых и экзаменационных ведомостей, приложений к диплому и сдачи в РЭП теоретического и практического экзаменов по запрашиваемым категориям.
Экзамены сдаются в следующей последовательности: сначала теоретический, затем - практический.
