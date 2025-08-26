Два дома за 1,7 млрд тенге достроили лишь до семи этажей вместо девяти в Талдыкоргане
Опубликовано:
Департаментом АФМ по области Жетісу проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве жилых домов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в 2021 году между заказчиком и подрядной организацией заключены договоры на строительство двух многоэтажных жилых домов в Талдыкоргане на общую сумму 1,7 млрд тенге.
Несмотря на наличие подписанных актов выполненных работ, часть строительно-монтажных работ фактически не была выполнена.
"Из запланированных девяти этажей возведены лишь семь, не проведены работы по отоплению, водоснабжению, электроосвещению, а также отсутствует наружная отделка.
Таким образом, строительство не завершено, сроки сдачи в эксплуатацию сорваны.
В результате причиненный государству ущерб превысил 152 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
С санкции суда наложен арест на имущество застройщика.
По делу в качестве подозреваемых признаны директор подрядной организации, а также сотрудники компании, осуществлявшие технический надзор за строительством.
Расследование продолжается.
Ранее в Алматы десятки жителей оказались обманутыми. Они доверились директору строительной компании, который брал 100-процентную оплату на строительство дома или ремонт, а затем исчезал. В департаменте полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
В 2023 году в Талдыкоргане вынесли приговор обвиняемым в хищении при строительстве коттеджного городка "Береке". Они получили различные виды наказания. При этом в рамках расследования уголовного дела подрядчик полностью возместил нанесенный ущерб, в том числе путем проведения из собственных средств строительства 36 домов.
