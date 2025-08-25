"Никто не ожидал": 120 человек остались без автомобилей и денег в Атырау

В Атырау горожане отдавали свои автомобили в компанию, рассчитывая быстро получить деньги. Но вместо выплат их ждали пустые обещания, перепроданные машины и уголовное дело, передает "Ак Жайык".

Клиентов убеждали передать машину "на реализацию" с обещанием выплатить всю сумму через десять дней. Как сообщает издание, на деле транспорт переоформляли на автосалон и быстро перепродавали. Владельцы денег так и не увидели.

"Сказали, что через 10 дней получу всю сумму. Прошло уже несколько месяцев. Машина давно в другом городе, а мне говорят: "Ждите", - рассказывает один из потерпевших.

По предварительным данным, пострадали более 120 человек, многие потеряли единственный автомобиль, купленный в кредит.

В полиции подтвердили задержание владельцев компании и возбуждение уголовного дела по статье "Мошенничество". Следствие устанавливает размер ущерба и круг соучастников.

Тем временем в Астане полиция изъяла Toyota Prado, купленный у компании. Новые владельцы показали договор, регистрацию и чеки, но машину все равно опечатали.

"Патруль подъехал к дому, начали забирать машину без объяснений. Нам не предъявили ни одного документа", - рассказала женщина, ставшая очевидцем.

Полиция Астаны пояснила: автомобиль проходит по делу о мошенничестве, поэтому его изъяли по поручению следователя из Атырау.

Пострадавшие требуют прозрачного расследования, наказания виновных и компенсации ущерба.

"Мы доверяли им, потому что салон работал открыто, с офисом и вывеской. Никто не ожидал такого обмана", - говорят люди.

Ранее 16 человек из Алматы, Астаны и Шымкента обвинили поставщика автомобилей из Китая в мошенничестве после того, как купленные ими машины конфисковали судоисполнители. Покупатели поверили частнику и внесли первый взнос, а машины оформляли в аренду с последующим выкупом. Оказалось, что продавец задолжал крупную сумму банку, а деньги он брал под залог авто.

В Алматы автодилера оштрафовали на 88 млн тенге за навязывание платных дополнительных услуг. Так, ряд автосалонов города систематически навязывал клиентам сигнализацию, затемнение автостекол, коврики и другие комплектующие за дополнительную оплату.

