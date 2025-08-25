Автобус, который превратили в спальню, остановили на трассе в Акмолинской области

В Акмолинской области выявили два незаконно переоборудованных автобуса, везущих пассажиров. В одном из них были спальные места, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с начала года в Акмолинской области сотрудники полиции привлекли к ответственности свыше 13 тысяч водителей за нарушения правил эксплуатации транспортных средств.

"Особую озабоченность у правоохранительных органов вызывает незаконное переоборудование автобусов, в особенности тех, что используются для перевозки пассажиров", - отметили в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, внесение подобных изменений в конструкцию транспортных средств представляет собой непосредственную угрозу жизни и здоровью пассажиров, особенно в случае дорожно-транспортных происшествий.

Несмотря на действующие ограничения, подобные нарушения фиксируются с возрастающей частотой.

Так, на 1291 км автодороги Екатеринбург - Алматы сотрудники полиции остановили автобус Van Hool.

"При проверке выяснилось, что транспортное средство было полностью переоборудовано под спальные места. В салоне находились как взрослые пассажиры, так и малолетние дети, которые свободно передвигались по салону во время движения", - рассказали в МВД.

Второй случай произошел на участке автодороги Алматы - Астана - Караганда, где остановили автобус Kаssbohrer Setra. И в этом случае салон автобуса был переоборудован с нарушениями.

Всего в двух автобусах находилось более 70 человек, включая водителей. В отношении обоих водителей составлены протоколы. Полиция напоминает, что безопасность пассажиров должна быть на первом месте, а любые изменения конструкции транспортных средств должны проходить согласование в установленном порядке.

Ранее стало известно, что на трассе Алматы - Екатеринбург в Костанайской области полицейские остановили автобус Yutong, который удивил их своей конструкцией. Вместо привычных сидений в салоне автобуса были установлены 36 кроватей. Особенно насторожил полицейских тот факт, что в автобусе использованы конструкции, которые не прошли технические испытания и соответствующие экспертизы.

Добавим, что по ч.7 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечет штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.