Павлодарец после развода перестал участвовать в жизни детей и был задержан

Павлодарец, задолжавший детям алименты на 6 млн тенге, был задержан полицейскими. Долг будут взыскивать через частного судебного исполнителя, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина после развода с супругой перестал принимать участие в воспитании детей и игнорировал решение суда о выплате алиментов.

Сумма долга составила порядка 6 млн тенге. Сотрудниками полиции 45-летний мужчина был задержан и для дальнейшего исполнения решения суда о взыскании алименов передан частному судебному исполнителю.

Отмечается, что в текущем году полицейские в Павлодарской области установили порядка 200 неплательщиков алиментов.

Стражи правопорядка напомнили, что уклонение от уплаты алиментов несет за собой не только материальные последствия, но и может привести к уголовному преследованию.

Ранее стало известно, что благодаря амнистии в области Абай осужденный мужчина получил шанс на исправление. Он уже начал платить алименты своим детям, потому что был трудоустроен в одно из предприятий.

В Жамбылской области защитили права отца, который проживал с ребенком, но из-за ошибки оказался должен по алиментам 3,2 млн тенге. Оказалось, что ЧСИ не учел изменения в зарплате мужчины и произвел расчет задолженности с нарушением законодательства.

А неплательщики алиментов в Алматы задолжали своим детям более 1,5 млрд тенге. У некоторых из мужчин изъяли автомобили - 22 машины оказались на штрафстоянке.

